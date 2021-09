Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Lkw-Fahrer

Herdecke (ots)

Am Freitag den 03.09.2021 gegen 08:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Essener Lkw-Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter die Gahlenfeldstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 4 gab der Lkw-Fahrer an, sei ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen und habe ihn auf der engen Straße zum Ausweichen veranlasst. Hierbei touchierte er ein geparktes Fahrzeug derart, dass sein eigener Airbag auslöste und ihm am Arm leicht verletzte. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs flüchtetete unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden.

