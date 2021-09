Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Rollator angefahren. Seniorin wurde leicht verletzt

Wetter (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021 gegen 10.40 Uhr beabsichtigte ein 30-jähriger Dortmunder mit seinem Pkw aus einer Grundstückszufahrt in die Grundschöttler Straße einzubiegen. In Höhe der Hausnummer 85 übersah er dann eine sich auf dem Gehweg befindliche 87-jährige Wetteranerin, die mit ihrem Rollator diese Zufahrt querte. Es kam zum Zusamenstoß zwischen dem Pkw und dem Rollator wobei die Seniorin zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell