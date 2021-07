Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Diebstahl am Chemnitzer Hauptbahnhof verhindert

Chemnitz (ots)

Eine Streife der Bundespolizei bemerkte gestern gegen 19:40 Uhr eine männliche Person, die versuchte ein vor dem Bahnhof am Fahrradständer abgestelltes Fahrrad zu entwenden.

Der 21-jährige lybische Staatsangehörige versuchte mittels einem Bolzenschneider ein durch Fahrradschloss gesichertes Mountainbike zu entwenden. Die Beamten stellten den Täter auf frischer Tat.

Der Libyer ist kein Unbekannter. Er ist bereits mehrfach wegen Eigentums- und Körperverletzungsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Zuletzt wurde er am 12. Juli 2021 ebenfalls am Hauptbahnhof Chemnitz bei einer Diebstahlshandlung in der Mäc Geiz Filiale festgestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen.

