Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg

Kradfahrer durch Verkehrsunfall verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Freitagabend des 03.September befuhr ein 51-jähriger Gevelsberger mit seinem Jeep die Rosendahler Strasse in Fahrtrichtung Gewerbestrasse. Beim Linksabbiegen übersah er einen entgegenkommenden 20-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Sprockhövel. Es kam zu einem Zusammenstoss, bei dem der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Es stand Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro.

