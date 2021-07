Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210709 - 0820 Frankfurt-Bundesautobahn 3: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 49-jähriger Fahrzeugführer war am Donnerstag, den 8. Juli 2021, gegen 16.05 Uhr, am Frankfurter Kreuz unterwegs auf der Verbindung von der BAB 3, zur BAB 5, in Fahrtrichtung Darmstadt. Auf dem Standstreifen bemerkte er vorne links starke Rauchentwicklung an seinem Renault Megane. Das Feuer erfasste schnell das ganze Fahrzeug und der Renault geriet in Vollbrand.

An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen schnell erstickt werden. Von einer technischen Ursache ist derzeit auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell