POL-LB: Affalterbach: Anhänger löst sich während der Fahrt

Am Freitag gegen 13:15 Uhr war ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem VW samt Anhänger mit Aufsitzrasenmäher auf der K 1603 von Erdmannhausen in Richtung Affalterbach unterwegs. Kurz nach dem Ortsende löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und prallte frontal auf den entgegenkommenden Audi einer 64-jährigen Frau. Sie zog sich dabei Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

