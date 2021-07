Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr und Freitag, 06:45 Uhr Zugang zu einem Haus auf dem Gelände eines Betriebes in der Blumenstraße in Walheim und stahl Schmuck und mehrere tausend Euro Bargeld. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Besigheim unter Tel. 07143 405080 in Verbindung zu setzen.

