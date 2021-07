Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Vierjähriger angefahren

Ludwigsburg (ots)

Im verkehrsberuhigten Bereich der Flachter Straße in Rutesheim ereignete sich am Donnerstag gegen 17:55 Uhr ein Verkehrsunfall, als sich ein vierjähriger Junge von der Hand seiner Mutter losriss und die Fahrbahn überquerte. Hierbei wurde er seitlich von einem 81-jährigen Opel-Fahrer erfasst, der gerade mit seinem Wagen die Stelle langsam passierte. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

