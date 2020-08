Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 16.08.20

Goslar (ots)

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am 13.08.20 wurde während eines Einsatzes im Zimmer einer städtischen Wohnunterkunft ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 50-jährigen Besitzer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verstoß gegen das Versicherungspflichtgesetz

Bereits am 10.08.20 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem nicht zugelassenen Pkw VW Passat die Schildaustr. in Seesen. Ein Zeuge hatte die Tat bemerkt und später die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Hinweise bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440.

Unfall mit schwerverletzter Person

Am Freitag, den 14.08.20, in den frühen Abendstunden, befuhr ein 61-jähriger Mann aus Wallmoden mit seinem Pkw die Straße "Bahnhof" in Lutter. Aufgrund von Übermüdung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Alleebäumen. Der Fahrzeugführer wurde verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14.08.20, in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines zum Parken abgestellten Transporter. Dieser stand am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Wilhelm-Busch-Str.9. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu bemühen. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dem Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Nötigung, Sachbeschädigung und Beleidigung

Am Samstagvormittag, 15.08.20, kam es in der Jacobsonstr. zu einem Zusammentreffen zweier Verkehrsteilnehmer. Eine 38-jährige Frau aus Bad Grund befuhr mit ihrem Pkw die Jacobsonstr. in Seesen. Nach Angaben eines 42-jährigen Fußgängers fuhr sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dicht an ihm vorbei, sodass er einen Schritt zur Seite machen musste. Aus Ärger hierüber schlug dieser auf das Dach des Pkw und beleidigte die Fahrzeugführerin. Entsprechende Strafanzeigen gegen beide Personen wurden gefertigt.

Spendensammler in der Innenstadt

Am Wochenende gingen bei der Polizei Seesen mehrere Hinweise auf möglicherweise in betrügerischer Absicht agierende Spendensammler ein. Die Personen konnten von der Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Es handelte sich um eine genehmigte Spendensammelaktion des Kinderhilfswerks UNICEF.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Am Samstag, 15.08.20, gegen 16.00 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass aus dem Kofferraum eines Pkw BMW, welcher in der Jacobsonstr. abgestellt war, eine lebende Ziege geholt und in ein Haus gebracht worden sei. Bei einer Überprüfung durch die eingesetzten Beamten musste festgestellt werden, dass das Tier kurz vor dem Eintreffen geschächtet worden war. Dies ist nach dem Tierschutzgesetz in Deutschland grundsätzlich verboten, es sei denn, es liegt eine behördliche Ausnahmegenehmigung vor. Da dies nicht der Fall war, wurde gegen einen 28-jährigen Mann, mit Wohnsitz in Neuwallmoden, Strafanzeige erstattet. Im Zusammenhang mit dieser Straftat wurde bekannt, dass der Beschuldigte offenbar den oben genannten Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Hierzu wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.50 Uhr, wurde ein 24-jähriger Seesener, welcher mit seinem Elektroroller, mit Versicherungskennzeichen, die Hochstr. befuhr, von einer Funkstreifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde deutlicher Atemalkoholgeruch bei der Person festgestellt. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,80 Promille an. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Nun erwartet den jungen Mann eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

