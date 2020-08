Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar von Freitag, den 14.08.2020, 10:00 Uhr, bis Samstag, den 15.08.2020, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Körperverletzung Goslar.

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt in der Hildesheimer Straße zu einem Streit zwischen zwei Kunden, einem 29jährigen und einem 67jährigen Goslarer, in dessen Verlauf der jüngere den älteren zu Boden stieß. Der 67jährige wurde dabei leicht verletzt.

Eingesperrt Goslar.

Im Verlauf länger anhaltender Streitigkeiten zwischen zwei Ex-Partnern, sperrte ein 52jähriger Goslarer kurzerhand seine 42jährige Ex-Partnerin und deren 67jährige Mutter in der Wohnung ein, so dass beide die Wohnung nicht mehr verlassen konnten. Beide Personen konnten von der eingesetzten Streife unter Einsatz eines Bolzenschneiders "befreit" werden.

Sachbeschädigungen Liebenburg.

Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, gerieten zwei Personen aufgrund eines geparkten Pkw in Streit. Im Verlauf des Streites schlug ein 58jähriger Liebenburger gegen den betreffenden Pkw und beschädigte diesen dadurch.

Goslar.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurde ein 27jähriger Goslarer von einer Streife in der Rosentorstraße kontrolliert. Im Anschluss an die Kontrolle entfernte sich der Mann und trat dabei im Nahbereich gegen mehrere Mülltonnen und Zäune. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Im Verlauf dieser Maßnahme wurden Betäubungsmittel bei dem Mann aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ruhestörungen Goslar.

Im Stadtgebiet kam es im Berichtszeitraum zu diversen Ruhestörungen. Meist zeigten sich die Verursacher einsichtig. Ein 24jähriger Mann aus der Straße Am Müllerkamp in Oker war nicht einsichtig. Nachdem eine Streife wiederholt dessen Anschrift aufsuchen musste, wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell