POL-LB: Rutesheim: Alkoholisiert im Bagger

Ludwigsburg (ots)

Ein 28-jähriger Baggerfahrer fuhr am Donnerstag gegen 16:45 Uhr rückwärts gegen einen in der Schuckertstraße in Rutesheim abgestellten BMW. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 2,3 Promille den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des 28-Jährigen. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Schaden am BMW war noch nicht abschließend beziffert.

