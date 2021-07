Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwei Scheiben im Eingangsbereich eines Ladengeschäfts in der Benninger Straße in Beihingen. Die Tat muss sich zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 07:10 Uhr ereignet haben und mutmaßlich wurde hierzu ein Stein und eine Bierflasche verwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07141 643780 an den Polizeiposten Freiberg am Neckar wenden.

