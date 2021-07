Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Wäschetrockner gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Beim Einzug in eine Wohnung in der Schulstraße wurden am Freitag zwischen 11:30 und 121:30 Uhr mehrere Einrichtungsgegenstände unbeaufsichtigt im Hof eines Wohnhauses abgestellt. Diese günstige Gelegenheit nutzte ein unbekannter Täter aus, um einen AEG Wäschetrockner zu stehlen. Das Gerät müsste mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ehningen, Tel.07034 27045-0, zu melden.

