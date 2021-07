Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Mülltonnenbrand in Tiefgarage - Mehrfamilienhaus evakuiert

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 9:15 Uhr ist aus noch unbekannter Ursache der Inhalt eines Papiermüll-Containers in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Berntalstraße in Brand geraten. Anwohner bemerkten Rauch und alarmierten die Feuerwehr. 41Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sachsenheim, Oberriexingen und Bietigheim-Bissingen evakuierten aufgrund der starken Rauchentwicklung die 13 anwesenden Bewohner und hatten in der Folge den Brand schnell gelöscht. Anschließend musste die Tiefgarage noch etwa eine Stunde durchgelüftet werden. Nach erstem Augenschein sind Gebäudeteile nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe entstanden ist.

