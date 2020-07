Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Unfallflucht auf Parkplatz

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße mit einem Toyota einer Nordstemmerin, die ihren Pkw dort von Do., 19.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr geparkt hatte. Trotz Verursachung eines Schadens in Höhe von ca. 500 Euro, verließ der Unfallbeteiligte die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell