Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Fahrzeuge in der Kurfürstenstraße fallen Dieben zum Opfer

Schwelm (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Samstag an mehreren in der Kurfürstenstraße geparkten Fahrzeugen zu schaffen. An einem Ford Focus schlugen die Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten unter anderem ein Glasfaserschweißgerät und ein Messgerät für Kabelfernsehen. Auch an einem weiteren geparkten Ford Focus schlugen die Täter die Scheibe ein und entwendeten hier eine schwarze Damenhandtasche, in der sich auch der Fahrzeugschein des Wagens befunden hat. An einem Opel Corsa entwendeten sie beide Kennzeichen. Es handelt sich um das Kennzeichen MK-DM 8003.

