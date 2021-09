Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 17-Jähriger bei Überholvorgang leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Ein 17-jähriger Breckerfelder fuhr am Sonntagabend mit seinem Kleinkraftrad auf der Heilenbecker Straße in Richtung Kölner Straße. In Höhe der Hausnummer 22 überholte er die vor ihm stehende 34-jährige Ennepetalerin, die mit ihrem Kia von der Heilenbecker nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der junge Fahrer stürzte mit seinem Kleinkraftrad und verletzt sich dabei leicht, er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell