Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher entschuldigt sich

Gevelsberg (ots)

Eine 52-jährige Wohnungsinhaberin wurde am Montagmorgen in der Hagener Straße, gegen 07:30 Uhr, von einem lauten Knall aus ihrem Wohnungsflur erschreckt. Als sie nachschaute, traf sie im Flur unerwartet auf einen Einbrecher, die Wohnungstür hinter ihm stand offen. Der ihr Unbekannte entschuldigte sich bei ihr und sagte, dass er nicht gewusst habe, dass jemand Zuhause sei. Anschließend verließ er die Wohnung, ohne etwas zu entwenden und floh in unbekannte Richtung.

Den Mann beschrieb die Gevelsbergerin wie folgt: - 20 - 30 Jahre alt - Etwa 170 - 175 cm groß - schwarze Haare - schwarze Jacke - schwarze Hose - deutschsprachig mit Akzent, eventuell türkisch

Es handelt sich um eine Wohnung in der obersten Etage eines Fünf-Familienhauses. Offensichtlich gelangte der Mann durch die offen stehende Hauseingangstür in den Flur und öffnete gewaltsam die Wohnungstür.

