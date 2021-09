Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm/Ennepetal- Motorradkontrollen auf der B483

Schwelm/Ennepetal (ots)

Am Sonntag (05.09.) führte der Verkehrsdienst der Polizei EN Geschwindigkeitsmessungen mittels zivilem Messfahrzeug und angesetzten Anhalte-Kräften durch. Gemessen wurde in Ennepetal auf der B483 bei schönstem Motorrad-Wetter und auf beliebten Ausflugsstrecken. Ziel dieser Kontrollen ist es, schwere und schwerste Motorradunfälle zu verhindern und den überwiegend vernünftigen Motorradfahrern und allen anderen Verkehrsteilnehmern ein sicheres Freizeitvergnügen zu ermöglichen. Auch die lärmgeplagte Nachbarschaft dieser Strecken freut sich über jede Kontrolle. Jenseits von Gut und Böse konnte ein 27 jähriger Kradfahrer aus Dortmund mit seiner BMW gemessen werden. Bei erlaubten 70 km/h wurde eine Geschwindigkeit von 144 km/h gemessen. Die 74 km/h Überschreitung kosten den Tagessieger 440 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate Führerscheinentzug. Die Bußgeldstelle hat hierbei aber auch noch Spiel nach oben. Auf den Plätzen zwei, drei und vier wurden Geschwindigkeiten zwischen 136 km/h und 109 km/h gemessen, wobei zwei weitere Kradfahrer auf ihren Führerschein verzichten werden müssen. Diese gefahrenen Geschwindigkeiten gefährden nicht nur die betroffenen Motorradfahrer selber, sondern gefährden auch unbeteiligte Dritte. Die Polizei appelliert deswegen dringend an alle Verkehrsteilnehmer sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten zu halten. Der Verkehrsdienst kündigt weitere Kontrollen am Wochenende an und hofft dann auf einen "leeren Zettel" bei den getroffenen Maßnahmen. Kommen sie gesund nach Hause !

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell