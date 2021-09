Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall auf der Esbecker Straße

Ennepetal (ots)

Eine 28-jährige Ennepetalerin fuhr am Montagmorgen mit ihrem Pedelec auf der Esbecker Straße in Richtung Schulstraße. Als ein 27-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Parklücke rückwärts auf die Fahrbahn der Esbecker Straße fuhr, übersah er dabei die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell