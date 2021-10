Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Brand in Mehrfamilienhaus

Nachtragsmeldung (04.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz ist es am Montag zu einem Brand gekommen (wir berichteten). Rettungssanitäter mussten zwölf Hausbewohner ambulant versorgen, die sich eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen hatten. Nachdem Helfer des Technischen Hilfswerks das einsturzgefährdete Gebäude am Abend noch abstützen und sichern konnten, werden am Dienstag die Spezialisten der Kriminalpolizei die Suche zur Unglücksursache aufnehmen. Derzeit ist der gesamte Bereich rund um das Brandobjekt abgesperrt. Den Gesamtschaden hat die Polizei mit rund 1,5 Millionen Euro nach oben korrigiert, nachdem man in ersten Schätzungen am Montag noch von einem Schaden in Höhe von etwa 750.000 Euro ausging.

