Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Sonntag eine 75-jährige Pedelec-Fahrerin in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 12:15 Uhr in der Guttenbrunnstraße in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die Fahrradfahrerin befuhr den parallel verlaufenen Radweg entlang der Guttenbrunnstraße stadtauswärts. Zeitgleich fuhr ein 69-Jahre alter VW-Lenker aus einer Grundstücksausfahrt heraus, um über den Radweg auf die Fahrbahn einzufahren. Hierbei achtete er mutmaßlich nicht auf die Pedelec-Lenkerin und stieß mit ihr zusammen. Die 75-Jährige stürzte in der Folge in eine angrenzende Hecke und wurde verletzt. An ihrem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Der Pkw wies keinen Schaden auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell