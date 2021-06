Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Im Maurener Weg in Böblingen ereignete sich am Dienstag, 01. Juni, gegen 12:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Eine 72 Jahre alte Frau war mit einem VW Golf unterwegs und streifte während der Fahrt den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierdurch wurde der Spiegel eingeklappt. Anschließend fuhr die Dame weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Erst zu einem späteren Zeitpunkt setzte sie sich mit der Polizei in Verbindung und schilderte den Vorfall. Bei der darauffolgenden Überprüfung der Unfallstelle konnte der unbekannte Pkw nicht mehr angetroffen werden. Derzeit ist auch nicht bekannt, ob der linke Außenspiegel durch den Zusammenstoß beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich eventuell um einen grau/grünen Kleinwagen gehandelt haben. Der Besitzer des unbekannten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell