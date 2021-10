Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37589 Kalefeld / Willershausen, Parkplatz der Auetalhalle Zeit: Freitag, 08.10.2021, 18.00 Uhr bis Montag, 11.10.2021, 08.45 Uhr

Der anzeigende Busfahrer hatte seinen Linienbus zur o.g.Zeit auf dem Parkplatz der Auetalhalle in Willershausen, über das Wochenende, zum Parken abgestellt. Als er den Bus am Montag wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass der Bus im Heckbereich / Stoßstange beschädigt worden war. Ursächlich hierfür war offensichtlich ein bislang unbekannte*r Kraftfahrzeugführer*in, der mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen den Bus gestoßen war. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Personen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder Verursacher*in geben können, werden gebeten sich an das PK Bad Gandersheim (Tel. 05382-919200) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.(Jun)

