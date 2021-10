Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: LKW-Fahrer übersieht Fahrrad - Leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Breslauer Straße

Dienstag, 12.10.2021, 07:05 Uhr

NORTHEIM(da) - Bei einem Abbiegevorgang in der Breslauer Straße hat am gestrigen Morgen gegen 07:05 Uhr ein 27-jähriger LKW-Fahrer aus Northeim einen 18-jährigen Radfahrer übersehen und verletzte den Northeimer dabei glücklicherweise nur leicht am Fuß. Der LKW-Fahrer wollte von der Breslauer Straße nach links in die Fliederstraße einbiegen, während der von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrer seinerseits nach links in die Breslauer Straße abbiegen wollte. Da die lichttechnischen Einrichtungen am Fahrrad nicht den Vorschriften entsprachen, wurden gegen beide Beteiligte entsprechende Verfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 300EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell