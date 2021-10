Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falscher Wasserwerker - Bargeld entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Bereich Sultmerberg

Montag, 11.10.2021, gegen 17:00 Uhr

NORTHEIM(da) - Bereits am Montagabend verschaffte sich ein vermeintlicher Wasserwerker unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus. Angeblich wegen eines Wasserschadens in der Nachbarschaft wollte er überprüfen, ob es auch in diesem Haus zu möglichen Schäden gekommen sei. Die anwesenden Senioren sollten im Badezimmer das Wasser aufdrehen und auf eine Eintrübung des Wassers warten. Diese Zeit nutzte der Täter, um im Haus eine hohe dreistellige Summe an Bargeld zu entwenden und den Tatort zu verlassen.

Zu dem Täter liegt nur eine vage Beschreibung vor: Männlich, ca. 40-45 Jahre 180-185 cm groß, schlanke Statur Bekleidet mit Arbeitsbekleidung, Gesicht mit Maske bedeckt Möglicherweise osteuropäischer Typus, sprach mit leichtem Akzent

Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizei Northeim, Tel.: 05551-70050.

Die Polizei warnt, bei allen Haustürgeschäften grundsätzlich misstrauisch zu sein. Zögern Sie nicht und lassen sich ggf. einen Ausweis zeigen. Bei Zweifeln rufen sie unter der selbst recherchierten Rufnummer die Wasserwerke (oder andere Institutionen) an und hinterfragen sie dort die Richtigkeit eines solchen "Einsatzes". Zögern Sie außerhalb der Geschäftszeiten auch nicht, Nachfragen bei ihrer örtlichen Polizei zu stellen, in der Regel schreckt dies Täter sofort ab! "Echte" Handwerker werden gegen einen solchen Anruf nichts einwenden und ggf. das Erscheinen einer Streife abwarten. Lassen Sie Unbekannte nicht ins Haus, bevor Sie sich ihrer Sache sicher sind und lassen Sie diese niemals alleine in ihren Räumlichkeiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell