Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

USLAR-OFFENSEN (js) Am 12.10.21, zwischen 05.45 und 18.05 Uhr, wurde ein PKW, der auf dem Pendlerparkplatz in Offensen abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

