Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einmal unter Drogen und einmal ohne Führerschein unterwegs

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße und Kanalstraße Montag, 11.10.2021, 10:15 Uhr und 22:35 Uhr

NORTHEIM(da) - Weil er verbotswidrig beim Fahren ein Mobiltelefon nutzte, wurden Beamte der Northeimer Polizei am gestrigen Vormittag in der Güterbahnhofstraße auf einen 40-jährigen Northeimer aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am gestrigen Abend teilten dann zwei aufmerksame Zeugen der Polizei gegen 22:35 Uhr einen auffällig fahrenden PKW in der Kanalstraße mit. Bei der anschließenden Überprüfung der 37-jährigen Fahrzeugführerin aus Northeim zeigte ein Drogenvortest gleich den Konsum mehrerer Drogenarten an. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell