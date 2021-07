Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine Pedelec-Fahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Unfall an der Reinmuthstraße Ecke Sudetenstraße in Karlsruhe zu. Die 81-jährige Frau war gegen 15.30 Uhr auf der Reinmuthstraße zur Kreuzung Sudetenstraße unterwegs, als eine herannahende 51-jährige Mercedes Benz-Fahrerin ihre Vorfahrt nicht beachtete und es zum Unfall kam. Nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Sven Brunner, Pressestelle

