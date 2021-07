Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Transporter aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen Montag, 19.20 Uhr und Dienstag, 09.00 Uhr einen in der Ostendstraße in Kirrlach geparkten Transporter auf. Aus dem Fahrzeuge wurden akkubetriebene Baumaschinen der Marke Bosch Professional gestohlen. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

