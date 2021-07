Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Stutensee-Blankenloch - Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Am Mittwochabend um 20.24 Uhr geriet in Blankenloch der Dachstuhl eines Mehrfamilenhauses in Brand. Bewohner im 1.OG nahmen Brandgeruch und Knallgeräusche im Anwesen wahr. Bei der Nachschau im darüber liegenden Dachgeschoss stellte sie bereits offen Flammen fest. Versuche das Feuer zu löschen schlugen fehl, weshalb sie das Gebäude verließen. Die Flammen griffen schnell auf die Holzverkleidung des Dachgeschosses und schließlich auf den Dachstuhl über. Die verständigte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehnde Gebäude verhindern, jedoch nicht, dass der Dachstuhl sowie das 1.OG durch die Brandzehrung stark beschädigt wurden. Ein Bewohner wurde beim Löschversuch, durch das Einatmen von Rauchgasen, leicht verletzt und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Brandursache dürfte nach ersten Ermittlungen auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Der entstande Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bewohner des Hauses mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden.

