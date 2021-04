Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag (16.04.2021) in der Nordbahnhofstraße an der Einmündung zur Rosensteinstraße ereignet haben soll. Es soll gegen 12.25 Uhr an der dortigen Ampel zu einer Kollision zwischen einem 25-jährigen Rollerfahrer und einer 86-jährigen Mercedes-Fahrerin gekommen sein. Die Unfallbeteiligten schildern den Unfallhergang jedoch unterschiedlich. Zeugen des Unfalls werden deshalb gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu wenden.

