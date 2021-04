Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tresor gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag (15.04.2021) in ein Hotel an der Zazenhäuser Straße eingebrochen und hat einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Der Unbekannte gelangte mutmaßlich zwischen 03.45 Uhr und 04.10 Uhr über einen Seiteneingang in das Hotel, hebelte dort einen Tresor aus seiner Verankerung und stahl ihn mitsamt mehreren Tausend Euro Inhalt. Ein Zeuge fand den aufgebrochenen Tresor unweit des Tatortes. Ob es Mittäter gab, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Täter soll schlank gewesen sein und eine hellbeige Jacke, hellblaue Jeans, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu melden

