Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Linkenbach (ots)

Am Dienstag wurde im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr eine Radarmessung auf der Landesstraße 265 zwischen Linkenbach und Puderbach durchgeführt. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften begrenzt. In Fahrtrichtung Puderbach wurden bei einer Durchlaufzahl von 788 Fahrzeugen 62 Fahrzeuge im Verwarnungsgeldbereich und 6 Fahrzeuge im Anzeigenbereich gemessen. Der "Tagesschnellste" ist mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h gemessen worden. In Fahrtrichtung Linkenbach gab es anschließend bei einer Durchlaufzahl von 471 Fahrzeugen 48 Messungen im Verwarngeldbereich und 8 Messungen im Anzeigenbereich.

