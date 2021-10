Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Baugerüst gestohlen - 2.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Hardegsen, OT Gladebeck, Weinbergstraße

Zwischen Freitag, 08.10.2021, 19:00 Uhr und Montag, 11.10.2021, 13:00 Uhr

HARDEGSEN(da) - Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende zwei dort gelagerte Baugerüste von einem Baugrundstück in Gladebeck entwendet. Aufgrund der Größe ist davon auszugehen, dass die Täter mind. ein Fahrzeug der Sprinterklasse oder auch einen Anhänger benutzt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Hardegsen, Tel.: 05505 509230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell