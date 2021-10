Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall - 5.500EUR Schaden und eine Leichtverletzte

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße

Dienstag, 12.10.2021, 06:45 Uhr

NORTHEIM(da) - Aus Unachtsamkeit bzw. zu geringem Sicherheitsabstand fuhr eine 28-Jährige aus dem Bereich Landesbergen am gestrigen Morgen gegen 06:45 Uhr in der Einbecker Landstraße mit ihrem PKW auf ein vor ihr verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde die Verursacherin leicht verletzt, die vor ihr fahrende 44-jährige Einbeckerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 5.500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell