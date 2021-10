Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Uslar (ots)

K449 (js) Am 13.10.21, gegen 15.05 Uhr, überholte ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug auf der K 449 in der Gemarkung Bodenfelde in Richtung Wiensen einen Fahrradfahrer, bremste anschließend sein Fahrzeug, stieg aus und schubste den Radfahrer, als dieser an dem stehenden PKW vorbeifuhr. Der 63-jährige Fahrradfahrer aus Uslar stürzte gegen einen Leitpfosten und kam im Graben zum Liegen. Dadurch wurde er leicht verletzt. Am Fahrrad und am Leitpfosten entstand Sachschaden. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren gefertigt.

