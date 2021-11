Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochmorgen in Westerholt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 58-jähriger Kleinkraftradfahrer gegen 4.15 Uhr auf der Auricher Straße aus Westerholt kommend in Richtung Aurich. Ein 44-jähriger Transporter-Fahrer, der in gleiche Richtung unterwegs war, übersah den 58-jährigen Mann auf dem Roller offenbar. Der Transporter-Fahrer versuchte auszuweichen, stieß jedoch seitlich mit dem Motorroller zusammen. Der Rollerfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 44-jährige Transporter-Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Ein Teilabschnitt der Auricher Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die örtlichen Feuerwehren waren vor Ort.

