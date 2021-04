Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstähle von Geldbörsen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 03.04.2021, 08:00 Uhr - 08:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, Etzelweg 219. Zeit: 03.04.2021, 11:00 Uhr - 11:15 Uhr. Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 74. SV: Eine 70-jährige Frau, die während des Einkaufs in einem Discounter ihre Geldbörse mit 50 EUR Bargeld und verschiedenen persönlichen Dokumenten in ihrem Einkaufskorb aufbewahrt und diesen wiederum in ihrem Einkaufswagen verstaut hatte, wurde ebenso Opfer eines Diebes wie eine 80-jährige Frau, die sich um 11:00 Uhr auf einer Ruhebank in der Fußgängerzone niedergelassen hatte. Nachdem zwei unbekannte Personen, die sich neben sie gesetzt hatten, weg waren, bemerkte die 80-Jährige das Fehlen ihres Geldbeutels. Diesen hatte sie in ihrem Rucksack aufbewahrt, der neben ihr auf der Bank stand. Diebesgut: ca. 200 EUR Bargeld und diverse persönliche Dokumente. Personenbeschreibungen der beiden mutmaßlichen Diebe liegen ebenso wenig vor wie Hinweise auf den Dieb, der die 70-Jährige im Discounter bestohlen hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Diebstähle. | pizw

