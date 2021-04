Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Rosenkopf (Landkreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 05.04.2021, 14:20 Uhr. Ort: 66894 Rosenkopf, L 463 von Bechhofen kommend. SV: Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw der Marke BMW (nähere Beschreibung nicht bekannt) geriet beim Verlassen des Kreisverkehrs an der Ausfahrt in Richtung Bechhofen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, wo er einen 17-jährigen Motorradfahrer, der sich mit seiner 125er Maschine dem Kreisverkehr aus Richtung Bechhofen näherte, derart erschreckte, dass der junge Mann die Kontrolle über seine Maschine verlor und zu Sturz kam. Der 17-Jährige blieb unverletzt, seine Maschine wurde jedoch erheblich beschädigt (ca. 2.000 EUR). Der unbekannte BMW-Fahrer entfernte sich unerlaubt in Richtung Bechhofen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

