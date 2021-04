POL-PDPS: Ladendiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Ladendiebstahl

Pirmasens

Am Samstag, den 03.04.2021, um 15:40 Uhr ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren, beide aus Pirmasens entnahmen zwei Sets Wimpern zum Ankleben aus einem Regal und steckten diese in eine Handtasche. Beim Verlassen des Marktes wurden sie durch eine Angestellte angehalten und die Polizei verständigt. Die Mädchen wurden ihren Eltern überstellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 20,00 Euro. | pips

