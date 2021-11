Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten +++ Dornum - Autofahrerin in Graben geraten +++ Großefehn - Berauscht gefahren +++ Aurich - Autos zusammengestoßen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall an einer Ampelanlage in Großefehn mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 25-jährige Seat-Fahrerin und ein 33-jähriger Opel-Fahrer fuhren gegen 7 Uhr hintereinander auf der Kanalstraße Süd und hielten an einer Ampelanlage verkehrsbedingt an. Eine 82-jährige Opel-Fahrerin konnte aus bislang unbekannten Gründen nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stehenden Opel-Fahrer auf, welcher hierdurch auf den Seat geschoben wurde. Die 82-jährige Frau sowie der 33-jährige Mann wurden hierbei leicht verletzt. An allen drei Autos entstand Sachschaden.

Dornum - Autofahrerin in Graben geraten

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen in Dornum von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 8 Uhr war eine 19-jährige VW-Fahrerin auf der Pumpsieler Straße im Ortsteil Westerbur unterwegs und wollte nach ersten Erkenntnissen einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz machen. Hierbei geriet sie auf den Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Sie überschlug sich und landete in einem Graben. Die Heranwachsende konnte sich eigenständig aus ihrem Wagen befreien. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde sie leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Auch ein Notarzt war vor Ort. Die Fahrbahn war vorübergehend voll gesperrt.

Großefehn - Berauscht gefahren

Ein 23-jähriger Autofahrer war am Dienstag in Großefehn berauscht unterwegs. Der 23-Jährige fuhr gegen 23 Uhr auf der Leerer Landstraße und wurde von der Polizei angehalten. Im Rahmen der Kontrolle führten die Beamten einen Drogenvortest bei dem Mann durch. Dieser verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Aurich - Autos zusammengestoßen

Auf der Von-Jhering-Straße in Aurich ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 14 Uhr fuhr ein 75 Jahre alter VW-Fahrer in Richtung Südbrookmerland und wollte nach ersten Erkenntnissen vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er offenbar eine 63 Jahre alte Citroen-Fahrerin neben sich. Er touchierte den Citroen und fuhr unmittelbar danach auf einen Volvo auf, der sich vor ihm befand. Die 37-jährige Volvo-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgt sie vor Ort. Der VW und der Volvo mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

