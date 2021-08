Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Drei Personen bei Unfall verletzt

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Bawinkeler Damm in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 18-Jähriger war mit seiner Beifahrerin in seinem VW gegen 19.45 Uhr auf dem Bawinkeler Damm in Richtung Helter Straße unterwegs. Als er nach links in die Helter Feldstraße abbog, übersah er einen BMW, der mit fünf Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die 26-jährige Beifahrerin sowie ein 11-Monate altes Kind im BMW erlitten leichte Verletzungen. Die 16-jährige Beifahrerin im VW, der 31-jährige Fahrer des BMW sowie sein sieben Jahre alter Mitfahrer und seine sieben Jahre alte Mitfahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

