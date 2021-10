Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bürotüren in Seniorenzentrum aufgetreten

Kierspe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Büro eines Seniorenzentrums im Haunerbusch ein. Sie traten dazu die Bürotür und eine weitere Verbindungstür ein. Den Inhalt eines Desinfektionsmittelspenders verteilten sie im Inneren des Büros. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Büro nichts entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Hinweise telefonisch unter 02354-9199-0 an die Polizeiwache Meinerzhagen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell