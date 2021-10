Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Werdohl (ots)

In der Otto-Spelsberg-Straße versuchten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch ein gekipptes Fenster in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzudringen. Sie lockerten dabei ein Scharnier. Es entstand kein weiterer Sachschaden. (schl)

