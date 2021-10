Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugenaufruf nach Beschädigungen an sakralen Gegenständen

Balve (ots)

In Balve kam es in zurückliegender Zeit zu mehrfachen Sachbeschädigungen an sakralen Gegenständen. Die Taten fanden nachts in der Zeit vom 19. bis 21. September und 4.-9. Oktober in Balve an verschiedenen Orten statt. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder im Besitz von Videomaterial sind, die Rückschlüsse auf einen möglichen Täter schließen lassen. Möglicherweise hat oder haben der/die Täter sich mit der Tat gebrüstet.

Hinweise an die Polizei Märkischer Kreis 02371-9199-0 oder an die Dienststelle KK21 in Menden 02373/9099-6111. (cris)

