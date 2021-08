Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Baustelle - Mehrere Baumaschinen entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 26. August, in eine Baustelle an der Mülgaustraße in Odenkirchen eingebrochen und haben mehrere Baumaschinen gestohlen.

Zwischen 16 Uhr nachmittags und 7 Uhr morgens betraten sie den Rohbau durch ein aufgehebeltes Fenster. Sie entwendeten Baumaschinen im Wert mehrerer Tausend Euro und entkamen damit unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell