Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrskontrollen im Bereich von Schulen und Kindergärten

Mönchengladbach (ots)

In Mönchengladbach führt die Polizei besonders im Bereich von Schulen und Kindergärten verstärkt Verkehrskontrollen durch.

So auch am Donnerstag, 26. August, zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr in einer 30er Zone an der Aachener Straße im Bereich des "Gymnasiums Geroweiher".

Im Verlauf der Kontrolle haben Beamte die Geschwindigkeit von insgesamt 1775 Fahrzeugen gemessen. Bei 130 Fahrern lag die Geschwindigkeitsübertretung im Bereich von Ordnungswidrigkeiten. Ein Fahrer stellte mit gemessenen 63km/h, bei erlaubten 30 km/h, den negativen Tagesrekord auf.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, bitte fahren sie stets umsichtig, vor allem im Bereich von Schulen und Kindergärten. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell