Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Vor Augen der Polizei gegen Schranke gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.3.2021 beobachteten Polizisten gegen 23.25 Uhr wie ein Autofahrer gegen eine Schranke eines Parkplatzes an der Neubeckumer Straße in Beckum fuhr. Die Beamten kontrollierten den 25-Jährigen und stellten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Da der von dem Beckumer durchgeführte Atemalkoholtest positiv war, folgte für ihn die Entnahme einer Blutprobe. Ebenso die Sicherstellung seines Führerscheins.

