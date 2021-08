Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach versuchter räuberischer Erpressung an der Hindenburgstraße

Mönchengladbach (ots)

Nach einer versuchten räuberischen Erpressung an der Hindenburgstraße am Dienstagabend, 24. August, sucht die Polizei Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen ging ein 17-Jähriger gegen 20 Uhr vom Bismarckplatz in Richtung Hindenburgstraße. Dort kamen mehrere unbekannte Personen auf ihn zu. Ein männliches Gruppenmitglied sprach den 17-Jährigen an und forderte die Herausgabe seiner Bauchtasche. Als der Angesprochene dies verweigerte, bedrohte der Unbekannte ihn mit einem Messer. Ein anderes männliches Gruppenmitglied schlug den 17-Jährigen außerdem mit einem Schlagring, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Dadurch erlitt das Opfer eine leichte Verletzung.

Als sich drei Unbeteiligte in das Geschehen verbal einmischten, nutzte der 17-Jährige die Gelegenheit, um in Richtung Bismarckplatz wegzulaufen. Die beiden Tatverdächtigen nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Am Bismarckplatz verständigte der 17-Jährige die Polizei und bat Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums um Hilfe. Diese ließen ihn herein und verschlossen die Türen der Einrichtung. Die Tatverdächtigen schlugen von außen gegen die Türen. Kurz darauf verließen sie den Bereich mit Hilfe von E-Scootern in Richtung Hauptbahnhof.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Unbekannten führte nicht zum Erfolg. Die beiden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1, bewaffnet mit Messer:

- Männlich - Ca. 170 cm groß - Ca. 14-16 Jahre alt - Roter Pullover - Schwarze Jogginghose - Kurze Hellbraune Haare

Person 2, bewaffnet mit Schlagring:

- Männlich - Ca. 16-17 Jahre - Ca. 175 cm - Dunkelbraune Haare nach hinten gegelt, Seiten kurz - Weiße Lacoste Hose mit schwarzen Streifen - Hugo Boss Oberteil - Umhängetasche von Gucci

Die Polizei Mönchengladbach bittet insbesondere Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise können der Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 mitgeteilt werden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell